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Общество24 февраля 2023 17:15

В брянских Клинцах простились с погибшим во время спецоперации на Украине Дмитрием Коцебо

Военнослужащего похоронили на кладбище в поселке Овсеенков
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "Клинцы.Инфо".

Фото: "Клинцы.Инфо".

В брянских Клинцах 24 февраля простились с погибшим во время специальной военной операции на Украине Дмитрием Коцебо. Об этом сообщают «Клинцы.Инфо».

Гражданская панихида прошла в храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. 33-летнего мужчину с воинскими почестями похоронили на кладбище в его родном поселке Овсеенков.

Фото: "Клинцы.Инфо".

Фото: "Клинцы.Инфо".

Дмитрий Коцебо родился 4 декабря 1989 года. 25 октября его призвали в ряды ВС РФ в ходе частичной мобилизации.

Напомним, наш земляк погиб 1 февраля в Луганской области при выполнении воинского долга.

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