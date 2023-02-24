Военнослужащий из брянских Клинцов Дмитрий Коцебо погиб во время спецоперации на Украине

Фото: Клинцы.Инфо.

Военнослужащий из брянских Клинцов Дмитрий Коцебо погиб во время специальной военной операции на Украине. Его жизнь оборвалась 1 февраля в Луганской области. Парню было 33 года, сообщают в администрации Клинцовского района.

Дмитрий родился 4 декабря 1989 года в поселке Овсеенков. Он окончил девять классов Мартьяновской школы, после - с отличием училище №4. затем его призвали в ряды Вооруженных Сил РФ.

Дмитрий с 2012-го по 2016 годы учился в аграрном университете. Получил специальность инженера-энергетика. Работал на силикатном заводе. 25 октября 2022 года он встал в ряды мобилизованных граждан.

Знакомые навсегда запомнят бойца порядочным и мужественным человеком. Простятся с героем 24 февраля в храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Дмитрия Коцебо похоронят в родном поселке Овсеенков. Жители Брянщины соболезнуют семье погибшего.