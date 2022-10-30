В брянском поселке Вышков укрепят находящуюся под угрозой провала школу

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В поселке Вышков Злынковского района укрепят находящуюся под угрозой провала школу. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В ближайшее время строители проведут обследование фундамента для того, чтобы определить, каким способом выполнять его укрепление, - написал Александр Богомаз. - Будет разработана проектная документация и после этого будут выполнены все необходимые мероприятия.

Глава региона встретился с членами комиссии, представителями прокуратуры Брянской области и Злынковского района, родителями, чьи дети учатся в Вышковской школе. Он выслушал и их мнение. Большинство не хотят переводить детей в Злынку. Они за то, чтобы ребята учились в своей школе, у своих учителей. Ради этого они готовы текущий учебный год провести в помещении детского сада. А после разрешения на возобновление учебного процесса вернуться в свою родную школу.

Напомним, школу в брянском поселке Вышков Злынковского района 20 сентября закрыли из-за вероятности возникновения карстового провала. Ребят перевели на дистанционное обучение. Через неделю классы разместили в детском саду "Светлячок". С 3 октября школьники учатся здесь.