В брянском поселке Вышков школа оказалась под угрозой закрытия из-за возможного карстового провала

Фото: Вышковская СОШ.

В брянском поселке Вышков Злынковского района под угрозой закрытия оказалась школа. Под ней вероятно возникновение карстового провала. Такое заключение сделали специалисты ФГБУ ВНИИ ГОЧС, которые обследовали территорию поселка.

Кстати, контракт на обследование заключили в августе прошлого года. Он обошелся в 32 миллиона рублей.

С 20 сентября школу закрыли, сообщают в департаменте образования и науки Брянской области. Ребят перевели на дистанционное обучение. Через неделю классы разместили в детском саду "Светлячок". С 3 октября уже больше двух недель школьники учатся здесь.

Родители надеются, что это временная мера. Кроме школьников, а их порядка 240 человек, детский сад посещают около 100 дошкольников. Места для всех не хватает. Столовую организовали в музыкальном зале. Проблематично заниматься физкультурой, сообщает "ГТРК Брянск".

- Окончательное решение по организации образовательного процесса будет принято после проведения дополнительного обследования и получения заключения соответствующих органов, - говорят в департаменте.

Власти рассматривают, в том числе, и строительство нового здания школы в более безопасном месте. Но никаких конкретных заявлений не делают.

На сайте Вышковской администрации появились рекомендации населению, чтобы снизить риски карстовых провалов. Ситуация осложняется тем, что в поселке нет централизованной канализации. Из-за негерметичных стоковых ям в частных домах септики попадают в грунт и размывают его. Обо всех движениях грунта или разрушении зданий необходимо сообщать в администрацию. Чиновники советуют застраховать жилье от карстовых провалов.

Специалисты выявили в Вышкове семь карстовых участков. Самый опасный - №5 на пересечении улиц Ленинской и Чкалова. На его границе находится и средняя школа. Эксперты выяснили, что здесь раньше протекала река. Ее засыпали из-за расширения поселка. Но подземные воды размывают грунт, который регулярно проваливается.

В 2020 году в Вышкове при карстовом провале погибла женщина. Половина дома ушла под землю. Главу администрации поселка привлекли к уголовной ответственности за то, что не озаботился проведением исследований. Но их не проводили с 60-х годов прошлого века. В последнее время провалы участились.