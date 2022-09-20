В брянский батальон имени Пересвета продолжают набирать контрактников

По словам брянского губернатора, в батальон уже вступили около 800 бойцов. Фото: Александр ГЛУЗ

В Брянской области продолжают набирать контрактников в именной батальон имени Александра Пересвета. Военнослужащие в течение месяца проходят специальную подготовку, сообщают в пресс-службе областного правительства. В батальон принимают мужчин от 18 до 50 лет.

Денежное довольствие бойцов брянского батальона составит от 150 000 рублей в месяц. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты - 70 тысяч рублей в течение трех месяцев.

- Военнослужащим батальона предоставляется расширенный социальный пакет, - говорят в правительстве. - Личный состав, участвующий в специальной военной операции, получит статус «Ветеран боевых действий». Кроме этого предусмотрена скидка на оплату услуг ЖКХ и путевки в санаторий.

По словам брянского губернатора, в батальон уже вступили около 800 бойцов. Набор объявили в середине августа.

По вопросам поступления на военную службу в батальон имени Александра Пересвета, необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства, либо в пункт отбора по контракту по адресу: Брянск, улица Дзержинского, д.30.

Телефон горячей линии: 8 (4832) 63-00-86