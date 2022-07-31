В Брянской области скончался второй молдаванин, которого ранило во время атаки ВСУ на границе

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В Брянской области 30 июля умер второй гражданин Молдавии, которого ранила во время атаки ВСУ таможенного поста. Он находился в тяжелом состоянии в Севской районной больнице. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики.

Первый молдаванин погиб в день обстрела 26 июля. Оба погибших были водителями фуры. Приехали на таможенный пост, чтобы продлить разрешение на ввоз транспортного средства в Россию.

Власти Молдавии решают вопрос о репатриации тел погибших на родину.

Утром 26 июля на территорию таможенного поста Александровский в Севском районе, который находится неподалеку от пункта пропуска "Троебортное", со стороны Украины залетел дрон-камикадзе. Он сбросил взрывчатку на легковой автомобиль. Пострадали четыре человека. Двое из них, граждане Молдавии, скончались. Еще двое - сотрудники Брянской таможни, им сейчас оказывают медицинскую помощь.