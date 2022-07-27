В сети появилось видео атаки дрона-камиказде на брянский таможенный пост

Фото: соцсети.

В сети появилось видео атаки дрона-камикадзе на таможенный пост в Брянской области. Атаку снимают с двух точек. Сначала - с камеры на дроне, после - с воздуха, но из другой точки, судя по всему, с квадрокоптера.

Около 8.40 во вторник, 26 июля, на внутренний таможенный пост Александровский, который находится в районе пункта пропуска Троебортное, была совершена атака. Пострадали четыре человека: два гражданина Молдавии, которые приехали для оформления продления временного ввоза автомобиля, и два сотрудника таможни: инспектор и водитель. Один иностранец в тот же день скончался в Севской районной больнице. Второй находится в тяжелом состоянии.

- Одного из сотрудников Брянской таможни транспортировали в Брянскую областную больницу, - говорят в пресс-службе ведомства. - Александровский пост будет продолжать работать, разрушений на нем нет.

Следователи завели уголовное дело по статье "Убийство общеопасным способом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщают в пресс-службе СКР.