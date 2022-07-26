В Брянской области погиб один из раненых при обстреле пункта пропуска "Троебортное" в Севском районе. По уточненной информации, снаряд попал в склад временного хранения, который находится недалеко от таможенного поста, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Утром во вторник, 26 июля, со стороны Украины прилетел квадрокоптер и сбросил взрывное устройство. Ранило четверых человек.

Напомним, что 26 июля стало известно, что умерла 74-летняя женщина, которой оторвало ногу при обстреле ВСУ поселка Климово в апреле 2022 года. Получается, в регионе погибли двое мирных жителей из-за обстрелов.