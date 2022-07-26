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Происшествия26 июля 2022 8:26

В Москве умерла брянская пенсионерка, которой оторвало ногу при обстреле ВСУ

Врачи боролись за жизнь 74-летней женщины три месяца
Марина АНТОНОВА

В Москве в институте хирургии имени Вишневского умерла брянская пенсионерка, которая пострадала при обстреле ВСУ послека Климово в середине апреля. Врачи больше трех месяцев боролись за жизнь женщины. Но, к несчастью, спасти ее не удалось, сообщает Baza.

14 апреля в поселок залетели два вражеских вертолета и выпустили не меньше шести снарядов по жилым домам. Один из них попал в дом пенсионерки. Жилье сгорело полностью. 74-летней хозяйке оторвало ногу. Ее состояние оставалось тяжелым все это время.