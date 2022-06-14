Во время обстрела брянских Клинцов ВСУ пострадали три женщины и мужчина

Фото: Пострадавшим оказали всестороннюю медицинскую помощь. Фото: "Клинцы.Инфо".

Во время обстрела ВСУ села Займище городского округа Клинцы пострадали 75 летняя,71-летняя и 49 летняя женщины и 75-летний мужчина. Они получили осколочные ранения различных частей тела. Об этом сообщает директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

Четверых пострадавших госпитализировали в районную больницу городского округа Клинцы. Им оказали всестороннюю медицинскую помощь. Состояние пациентов стабильное.

Напомним, жилые дома в селе Займище городского округа Клинцы со стороны ВСУ обстреляли во вторник, 14 июня. Взрыв прогремел в Клинцах около восьми часов утра.