Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июня 2022 9:48

Во время обстрела брянских Клинцов ВСУ пострадали три женщины и мужчина

Они получили осколочные ранения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Пострадавшим оказали всестороннюю медицинскую помощь. Фото: "Клинцы.Инфо".

Фото: Пострадавшим оказали всестороннюю медицинскую помощь. Фото: "Клинцы.Инфо".

Во время обстрела ВСУ села Займище городского округа Клинцы пострадали 75 летняя,71-летняя и 49 летняя женщины и 75-летний мужчина. Они получили осколочные ранения различных частей тела. Об этом сообщает директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов.

Четверых пострадавших госпитализировали в районную больницу городского округа Клинцы. Им оказали всестороннюю медицинскую помощь. Состояние пациентов стабильное.

Напомним, жилые дома в селе Займище городского округа Клинцы со стороны ВСУ обстреляли во вторник, 14 июня. Взрыв прогремел в Клинцах около восьми часов утра.

ЧПКАРТИНА ДНЯ