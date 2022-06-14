При обстреле ВСУ жилых домов в брянских Клинцах пострадали четыре человека

Повреждено несколько жилых домов. Фото: "Клинцы.Инфо".

При обстреле ВСУ жилых домов села Займище городского округа Клинцы пострадали четыре человека. Об этом 14 июня на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Повреждено несколько жилых домов, - написал глава региона. - По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.

Как сообщают местные жители, взрыв прогремел в Клинцах около восьми часов утра. Город находится в 50 километрах от границы с Украиной. В нем проживают около 60 тысяч человек. Это второй по численности после областного центра город в Брянской области.

Обстрел начался 14 июня около восьми часов утра. Фото: "Клинцы.Инфо".

В некоторых районах Клинцов утром во вторник отключались свет и вода, не работали светофоры. Правда, отключение водоснабжения не связывают с обстрелами - из строя вышел насос. После взрыва в зданиях выбило окна.

На въезде в Клинцы работают усиленные совместные вооруженные наряды полицейских и военных. Фото:"Клинцы.Инфо".

Сейчас на въезде в Клинцы работают усиленные совместные вооруженные наряды полицейских и военных. По некоторым улицам ограничили движение транспорта. При въезде и выезде из города проверяют документы.