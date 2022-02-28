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Брянского миллиардера Романа Семиохина могут лишить кипрского паспорта. О том, что власти Кипра рассматривают вопрос о лишении россиян «золотых паспортов» сообщили в Telegram-канале. Это решение могут принять уже в понедельник, 28 февраля.

В числе этих граждан России и основатель запрещенной в нашей стране букмекерской конторы 1xBet - брянский бизнесмен-миллиардер Роман Семиохин.

Он сейчас скрывается на Кипре, так как в России на него завели уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр.

Отметим, что "золотые паспорта" власти Кипра выдают за вклад » в экономику Кипра. Сейчас Роман Семиохин в Лимассоле возводит два офисных центра на 11 и 22 этажа.

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