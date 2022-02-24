Брянский губернатор сообщил о стрельбе на границе с Украиной

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о стрельбе на границе с Украиной. Люди не пострадали, строения не разрушены.

Александр Богомаз назвал ситуацию в регионе спокойной.

- Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт, - отметил губернатор в прямом эфире телеканала "Россия 24". - Очередей на заправках, в торговых сетях нет.

О стрельбе сообщают жители пограничных сел в Погарском районе. Она началась ночью 24 февраля.

В Брянской области на территорию нашей страны перешли несколько украинских пограничников. Об этом "КП-Брянск" сообщили в региональном управлении ФСБ.

Напомним, в приграничных населелнных пунктах в Брянской области утром в четверг приостановили занятия в школах и посещение детских садов из-за ситуации на Украине. Ночью закрыли Международный аэропорт "Брянск".