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Происшествия24 февраля 2022 12:20

Брянский губернатор сообщил о стрельбе на границе с Украиной

По словам главы региона, никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о стрельбе на границе с Украиной. Люди не пострадали, строения не разрушены.

Александр Богомаз назвал ситуацию в регионе спокойной.

- Полностью работают все предприятия, работает общественный транспорт, - отметил губернатор в прямом эфире телеканала "Россия 24". - Очередей на заправках, в торговых сетях нет.

О стрельбе сообщают жители пограничных сел в Погарском районе. Она началась ночью 24 февраля.

В Брянской области на территорию нашей страны перешли несколько украинских пограничников. Об этом "КП-Брянск" сообщили в региональном управлении ФСБ.

Напомним, в приграничных населелнных пунктах в Брянской области утром в четверг приостановили занятия в школах и посещение детских садов из-за ситуации на Украине. Ночью закрыли Международный аэропорт "Брянск".

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