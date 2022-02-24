Брянский аэропорт приостановил работу из-за событий на Украине

Фото: правительство Брянской области.

Международный аэропорт "Брянск" приостановил работу из-за событий на Украине. Ограничения начали действовать с 3.45 в четверг, 24 февраля. И продлятся до ночи 2 марта, сообщается на сайте Росавиации.

Закрыты также многие южные аэропорты России.

Ограничения коснулись аэропортов в городах Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь.

- Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты, - говорят в Росавиации. - Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.