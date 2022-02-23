Фото: Виктор КИСЕЛЕВ.

В Брянске оставили развалины снесенного кафе в Майском парке. Незаконную постройку начали сносить в декабре прошлого года. Но дело застопорилось. И через два месяца вид благоустроенного парка уродует полуразрушенное здание.

Фото: Виктор КИСЕЛЕВ.

Майский парк благоустраивали в 2019 году. На это потратили около 90 миллионов рублей. Но вот незаконное кафе никак не поддается городским властям. Они пытались его убрать еще до ремонта парка. Но заведедние продолжило работать и после открытия отремонтированной общественной территории.

В итоге Арбитражный суд признал здание возведенным незаконно. Судебные приставы завели производство. И обратились к владельцу кафе. Но тот дело не закончил. Горожане продолжают "любоваться" постройкой. Причем, незаконно установленные киоски или рекламные щиты власти сносят на счет бюджета, а потом требуют деньги с собственников. Здесь почему-то такая схема не работает. И чиновники ничего не могут поделать с этим.

Зато на ремонт Бежицкой районной администрации в этом году выделяют 21 миллион рублей. Комфорт чиновников превыше всего.