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Общество23 февраля 2022 7:47

В Брянске на капремонт здания Бежицкой администрации направят 21 миллион рублей

Доходная часть городского бюджета в 2022 году выросла больше чем на 18 млн рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: официальный сайт Бежицкой районной администрации.

Фото: официальный сайт Бежицкой районной администрации.

В Брянске на капремонт здания Бежицкой администрации направят 21 миллион рублей. Здание располагается по улице Комсомольской,15. Оно давно нуждается в реконструкции. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

Также во время заседания комитета по бюджету, финансам и налогам горсовета, которое прошло во вторник, 22 февраля, в режиме видеосвязи отметили, что доходную часть бюджета города на 2022 год увеличили больше чем на 18 миллионов рублей. Расходы составляют почти 408 миллионов рублей.

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