Из Брянска 21 февраля отправят гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Из Брянска в понедельник, 21 февраля, отправят гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Четыре 20-тонных фуры поедут в Ростовскую область, куда начали прибывать жители ДНР и ЛНР, спасающиеся от войны.

В машины погрузят холодильники, микроволновые печи, электроприборы, продукты и предметы личной гигиены.

- В формировании гуманитарного груза принимают участие депутаты фракций партии «Единая Россия» в Брянской областной Думе и городском Совете народных депутатов, члены и сторонники партии «Единая Россия», - говорят в пресс-службе партии.

На Брянщине готовы принять 500 беженцев. Их разместят в санаториях и детских лагерях. Первая партия приедет в наш регион на поезде.