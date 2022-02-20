В Брянской области ждут поезд с беженцами из Донбасса

В Брянской области ждут поезд с беженцами из Луганской и Донецкой народных республик. Первые составы отправились в Воронежскую и Курскую области. На них в Россию отправились две тысячи человек. По словам врио главы МЧС России Александра Чуприяна, еще порядка пяти тысяч беженцев в шести железнодорожных составах отправятся в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую и Курскую области.

Напомним, правительство Брянской области 19 февраля сообщило о возможности размещения в регионе 500 человек. Это половина поезда в 20 вагонов.

Беженцы смогут остановиться во временных пунктах размещения. Их организуют в санаториях и детских лагерях. В пунктах будет питание и медицинская помощь.