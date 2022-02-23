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Общество23 февраля 2022 7:09

В Брянске на два месяца отправили под стражу главврача Константина Воронцова

В СИЗО посадили и его подельницу – заведующую аптекой
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске на два месяца отправили под стражу главврача Константина Воронцова. В следственный изолятор посадили и заведующую аптекой. Ее арестовали вместе с фигурантом. Об этом стало известно во вторник, 22 февраля.

Напомним, Константина Воронцова задержали в понедельник, 21 февраля. С апреля 2016 года по декабрь 2021 года главный врач Брянской городской больницы №1 вместе с заведующей аптекой больницы и через нее получил взятку в 1 миллион 650 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

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