В Брянске главврача Константина Воронцова подозревают в получении взяток

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске главного врача городской больницы №1 задержали по подозрению в получении взяток. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что с апреля 2016 года по декабрь 2021 года главный врач Брянской городской больницы №1 вместе с заведующей аптекой больницы и через нее получил взятку в 1 миллион 650 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Денежное вознаграждение было передано за заключение с предпринимателем и другими аффилированными предпринимателю лицами контрактов на приобретение медицинских товаров для нужд учреждения здравоохранения и их своевременную оплату.

-Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК УМВД России по Брянской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России.

- Сейчас главного врача задержали, - говорят в Следственном Комитете. – Ему предъявили обвинение в получении взятки. Рассматривают вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Напомним, Константина Воронцова задержали в понедельник, 21 февраля.

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