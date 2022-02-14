Дятьковского депутата осудят за интимную связь с подростками

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Депутат Дятьковского райсовета ответит перед судом за интимную связь с подростками от 13 до 16 лет. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

49-летнего мужчину также обвиняют в незаконном собирании сведении о частной жизни других лиц, приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, приобретении и хранении огнестрельного оружия, вовлечении и подстрекательстве к вовлечению несовершеннолетних в занятие проституцией, а также в получении сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет.

По версии следствия, с июля 2016 года по апрель 2021 года мужчина в Дятькове за деньги вступал в половую связь с несовершеннолетними в возрасте от 13 до 16 лет, испытывавшими финансовые затруднения. Девочек ему подыскивала и приводила знакомая местная жительница. Половое сношение с подростками обвиняемый снимал на мобильный телефон, а также на другие скрытые технические средства. Также он дома у себя незаконно хранил несколько экземпляров огнестрельного оружия.

Следствие по уголовному делу провел отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Брянской области.

- Уголовное дело по существу рассмотрит Дятьковский городской суд, – говорят в надзорном ведомстве. – Там же сейчас на рассмотрении находится уголовное дело на приятельницу фигуранта, которая вовлекла несовершеннолетних в занятие проституцией.

Напомним, в апреле 2021 года в Брянской области задержали депутата Дятьковского районного Совета за интимную связь с несовершеннолетней. Также арестовали 19-летнюю сводницу.

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