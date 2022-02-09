Облсуд подтвердил решение по иску певицы Айрэн к управлению культуры Брянска

Облсуд подтвердил вынесенное ранее решение и оставил его без изменения. Фото: Елена РАКОВА

В Брянске вернулись к иску, который подавала певица Айрэн к управлению культуры городской администрации. 8 февраля в Брянском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу, поданную ответчиком. Подробности этого стали известны «Комсомольской правде» в Брянске».

В поданном документе управление культуры Брянской городской администрации требовало отменить решение Советского районного суда от 16 июня прошлого года. Тогда певице Айрэн удалось доказать, что принадлежащую ей композицию «Гимн Брянску» с нарушением авторских прав исполнили на концерте по случаю Дня города в 2019-м. Вынесенное наказание составило денежную компенсацию в 15 тысяч рублей.

По данным «КП», облсуд подтвердил вынесенное ранее решение и оставил его без изменения.

– Основания, на которые ссылалось управление культуры, были нелепыми и несостоятельными, – комментирует «Комсомолке» Айрэн Гудимова. – Например, ответчик утверждал, что суд не должен брать во внимание показание свидетелей (зрителей упомянутого концерта на Кургане Бессмертия – Ред.), поскольку те не являются жителями Брянска и не должны были присутствовать на празднике.

Также управление культуры указало на сокрытие информации. Дело в том, что в реестре Российского авторского общества (РАО), где опубликована композиция «Гимн Брянску», не указаны личные данные Айрэн. По мнению ответчика, это «позволяет певице в дальнейшем извлекать выгоду путем подачи исков к тем лицам, кто использует ее песни».

– В суде представителям мэрии разъяснили, что музыкальная композиция в РАО регистрируется под фамилией композиторов, а не под фамилией исполнителя, – продолжает Айрен Гудимова. – Для них это было очередным открытием.

Кроме того, управление культуры в суде по-прежнему настаивало, что не имеет отношения к организации концерта на день города.

Напомним, судебный процесс начался в конце 2020 года. На решение спора потребовалось шесть заседаний. Камнем преткновения стала композиция «Гимн Брянску», с которой певица Айрэн в 2015-м победила в конкурсе, приуроченном к 1030-летию Брянска. Четыре года спустя песню исполнили на праздничном концерте, но не уплатили положенные в таких случаях отчисления в РАО.