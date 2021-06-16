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Звезды16 июня 2021 19:02

Певица Айрэн выиграла иск к управлению культуры за «Гимн Брянску»

Финальное заседание по делу состоялось 16 июня
Анна ЛЕВКИНА
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Завершился судебный процесс по «Гимну Брянску» певицы Айрэн.

Завершился судебный процесс по «Гимну Брянску» певицы Айрэн.

Фото: Анна ЛЕВКИНА

Певица Айрэн, которая подала иск к управлению культуры Брянска за незаконное использование своей песни, выиграла суд. Финальное заседание состоялось в Советском райсуде города в среду, 16 июня. Об этом стало известно «Комсомольской правде» в Брянске».

- Наконец-то состоялось последнее заседание, - рассказывает «КП» Айрэн Гудимова. - Суд удовлетворил мой иск! Подробности сообщу позже. Сейчас уезжаю.

Финальным заседанием, как и анонсировалась, стало шестое заседание.

Напомним, иск певицы Айрэн касался нарушения авторских прав. Из материалов дела следовало, что принадлежащую девушке композицию, «Гимн Брянску», незаконно исполнили на Дне города в 2019 году. Праздничный концерт состоялся на Кургане Бессмертия 17 сентября. А исполнительницей «Гимна…» выступила артистка местной филармонии Елена Марусова. Истец утверждала, что у управления культуры нет прав на исполнение «Гимна…», плюс не были уплачены отчисления в Российское авторское общество (РАО).

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