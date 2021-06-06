Решение по иску певицы Айрэн к управлению культуры Брянска вынесут 16 июня

В Брянске продолжили рассматривать иск певицы Айрэн к управлению культуры. Фото: Анна ЛЕВКИНА

Еще одного свидетеля допросили на судебном процессе по иску певицы Айрэн к управлению культуры Брянской городской администрации. Также на очередное заседание, которое состоялось в Советском райсуде 3 июня, явились представители Брянской областной филармонии и облдепартамента культуры. «Комсомольской правде» стали известны подробности пятой встречи в суде участников спора, который касается композиции «Гимн Брянску».

Из материалов дела следует, что певица Айрэн Гудимова подала иск о нарушении авторских прав. Девушка заявляет, что принадлежащую ей композицию «Гимн Брянску» незаконно исполнили на Дне города в 2019 году. Праздничный концерт состоялся на Кургане Бессмертия 17 сентября. А исполнительницей «Гимна…» выступила артистка местной филармонии Елена Марусова.

В городском управлении культуры с претензией певицы не согласны.

– «Гимн Брянска» – это опубликованная композиция, она входит в реестр Российского авторского общества (РАО), – комментирует «КП» юрист городского управления. – С этой организацией управление культуры Брянской городской администрации заключило соглашение. Соответственно мы имеем право исполнять обнародованные произведения, которые входят в репертуар общества. И платим необходимые отчисления.

Исполнять – право имели. А вот действительно ли уплатили причитающийся процент РАО? На этот вопрос уже 16 июня ответит суд. Именно на эту дату назначено финальное заседание затянувшегося процесса.

Пока же, 3-го числа, в суде дали показания представители филармонии и департамента культуры, а также горожанка Анна Величко. Первые два заявили, что не имеют никакого отношению к организации праздника 2019 года, который фигурирует в материалах дела. А третья сообщила, что лично видела выступление Марусовой с «Гимном Брянску» на упомянутом Дне города.

В итоге суд предоставил ответчику последнюю возможность привести на заседание саму артистку Брянской областной филармонии.

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