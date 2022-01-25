В Брянске за два года не восстановили усадьбу Баженова на улице Калинина

Восстанавливать усадьбу, похоже, никто и не собирался. Фото: Александр БЕЛЯК

В Брянске за два года не восстановили усадьбу Баженова с флигелем на улице Калинина. Собственник не исполнил решение суда в срок. Ей грозит два штрафа по 2,5 тысячи рублей.

Усадьбу почти до основания снесли в 2017 году. В 2019-м решением Советского районного суда владельца обязали восстановить памятник архитектуры.

Решение суда нужно было исполнить в течение двух лет. Оно вступило в силу 6 авгутса 2019 года. Исполнительное производство завели 5 октября 2020 года, расскзаали "КП-Брянск" в пресс-службе УФССП по Брянской области. До авгута 2021-го на улице Калинина должен был появиться дом с флигелем.

16 августа пристав убедился, что никаких работ на месте и не начинали. Поэтому дал владелице новый срок - до 26 января. И сейчас на улице Калинина за Пушкой - пустырь со строительным мусором в центре.

За первую просрочку собственнику грозит от одной до двух с половиной тысяч рублей. Тот же штраф предусмотрен и во второй раз. Шансы, что владелица решится на такие масштабные работы, минимальны.