Новый старый памятник

«…Чугунная лестница на второй этаж. Потом длинный коридор, по обе стороны комнаты, судя по всему, господские – высота потолков около пяти метров. Ночью было страшно дежурить, ощущение, что над головой ничего нет…» - так описывают дом Баженова на улице Калинина, 152 бывшие сотрудники областного кожвендиспансера. Медучреждение располагалось в старинном здании около 40 лет. А потом съехало, и особняк перешел в частные руки… Дом Баженова не был аварийным, но владелец снес его летом 2017 года.

Дом с историей

Особняк Баженова построили в конце 18-го века на центральной улице города - Московской. В плане Брянска 1808 года дом значится как казенное здание. В конце 19-го века его выкупил богатый брянский подполковник Александр Баженов. И поселился там с женой Марией Ивановной и дочерью Маргаритой.

Семейство Баженовых решило перестроить здание, превратив в красивую городскую усадьбу. В доме надстроили второй этаж, лоджию, фасад украсили лепниной. Неподалеку построили гостевой флигель. Вокруг разбили роскошный фруктовый сад, перед входом фонтан...

На улице Калинина особняк Баженова простоял больше 200 лет. Фото: Поиск32. Брянский исторический форум.

А дальше история сделала крутой поворот. После революции особняк передали народу. И власти решили, что он как нельзя лучше подойдет под психбольницу. С тех пор до 2013 года в этом здании располагались различные медицинские учреждения. С 1935 года в нем находилась детская больница. После Великой Отечественной войны в особняке открыли онкологический диспансер. В 1950-м в диспансере году заработал первый в области рентгенкабинет. В конце 1973-го онкодиспансер переехал в специально выстроенный для него комплекс на проспекте Станке Димитрова. А в здание на Калинина перевели областной кожвендиспансер. В 70-е годы прошлого века в особняке затеяли капитальный ремонт. В это время в бывшей усадьбе Баженова исчезли лепные детали интерьера, деревянная лоджия, фонтан и кованая ограда. Почти полностью вырублен старинный сад…

В 1993 году лечебный корпус с мезонином и холодной пристройкой признали памятником архитектуры регионального значения.

Забытый особняк

В 2013 году областным властям памятник архитектуры оказался не нужен. Стационар кожвендиспансера перевели в другое здание. А дом Баженова пустили с молотка. У государства его выкупили за 31,2 миллиона рублей. Почти четыре года старинное здание стояло запертым, ветшало. В мае 2017-го у дома Баженова – новый хозяин. Особняк снова продали, теперь за 29 миллионов рублей. Причем при первой продаже указали, что здание является памятником архитектуры и любые действия с ним можно проводить только после согласования с государством. Но при перепродаже это обстоятельство почему-то «позабылось».

- Как утверждали адвокаты собственника здания, владелец не знал, что особняк является памятником, - рассказали в пресс-службе Советского районного суда Брянска.

Новый владелец, недолго думая, решил избавиться от дома. Существование баженовского особняка оборвалось внезапно. В августе 2017 года к нему подогнали тяжелую технику и за пару дней снесли почти до фундамента.

Здание снесли в конце лета 2017 года. Фото: Брянский областной кожвендиспансер.

Спустя почти год власти спохватились. Гражданский иск в суд подало управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области. От собственника потребовали воссоздать утраченный дом Баженова.

Нет состава преступления

К ситуации даже подключились правоохранители. Завели уголовное дело по факту сноса памятника архитектуры. За это собственнику грозил срок до трех лет колонии и штраф до трех миллионов рублей. Но потом оказалось, что после сноса сохранилось порядка 10 процентов старинного особняка. Такой документ представил нынешний владелец участка. А по закону этого достаточно, чтобы считать памятник архитектуры не утраченным. Получается, состава преступления нет…

В итоге в суде рассматривали только гражданский иск. Чиновники дело выиграли. По решению Советского районного суда, владелец должен «осуществить работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Баженова с флигелем» посредством его реставрации в течение двух лет с момента вступления решения суда в законную силу». Правда, этого может и не произойти. Адвокаты ответчика планируют подать апелляцию.

- В доме сохранились фундамент и часть цокольного этажа, точнее, одной стены, - рассказала «КП» юрист управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Ирина Кочетова. – Поэтому собственника обязали сохранять здание, а не восстанавливать.

Сейчас на месте старинного здания – руины. И тем не менее, они считаются памятником архитектуры.Фото: Марина АНТОНОВА

Останется под охраной

О старинном особняке Баженова в Брянске мало кто знал до его сноса. Но теперь брянцам его никто уже не вернет.

- Снос дома Баженова очень расстроил тех, кто интересуется исторической застройкой Брянска, - говорит руководитель брянского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Зубова. – Но еще больше нас поразила реакция на это событие простых горожан. Многие говорили: зачем нам развалюхи? Нужно их снести и построить новые здания! Люди не любят то, о чем ничего не знают.

Новый дом Баженова, если его все-таки построят, новоделом считаться не будет. По словам Ирины Кочетовой, здание сохранит статус памятника архитектуры 18-го века.

Особняк нужно возвести по специальному проекту, учитывая фотографии старинного здания и другие архивные материалы. Но истории в нем больше не будет.

- Подобный иск в суд – это первый в Брянске случай, который, к тому же, имел благоприятный исход, - говорит Ирина Кочетова. – Некоторые считают, что деньги, которые потратят на дом, лучше вложить в пока сохранившиеся старинные здания. Но в рамках этого судебного разбирательства такой исход дело не предполагало.

…Возможно, решение проблемы с разрушающимися памятниками архитектуры подобным образом станет популярной практикой в Брянске. Ведь отстроить заново порой гораздо проще и дешевле, чем реставрировать руины и сохранять историю.

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