Ветераны УФСБ по Брянской области: Виктор Гринкевич участвовал в создании и реконструкции памятника воинам-чекистам

Фото: vk.com.

В Брянской области разразился скандал с памятником воинам-чекистам во главе с командиром Дмитрием Медведевым. Мемориал расположен в селе Белоголовль в Жуковском районе.

В соцсетях опубликовали фотографии памятника. Сейчас его ремонтируют. Автор снимков написал, что после реконструкции владелец частного дома забрал себе часть территории позади памятника. Но в Жуковской районной администрации сразу ответили, что "в ходе ремонта памятника границы забора частного дома не изменялись".

В комментарии к фотографиям автору сразу пояснили, что памятник создали на деньги владельца частного дома. Оказалось, что дом принадлежит семье председателя регионального отделения общественного движения «Опора России» Виктора Гринкевича. Он был одним из инициаторов создания памятника и поддерживает его в хорошем состоянии.

Ситуацию прокомментировали в управлении ФСБ России по Брянской области.

- С настоящее время ведутся работы по реставрации монумента и прилегающей к нему территории, - говорит председатель совета ветеранской организации органов безопасности на Брянщине Александр Полуешкин. - Необходимо отметить, что активное участие и всестороннюю поддержку при проведении указанных работ оказывает Виктор Гринкевич. Данный памятник установлен на месте перехода партизанского отряда под командованием Героя Советского Союза Дмитрия Медведева за линию фронта в годы Великой Отечественной войны. Указанное событие приобретает особенное значение в год 80-летия основания партизанского движения на Брянщине. От лица ветеранов органов безопасности выражаем благодарность Виктору Григорьевичу за помощь в создании памятника и обеспечения процесса его реконструкции.

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