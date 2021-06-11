В Брянске управлением культуры будет руководить Эдуард Амелькин. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске управление культуры возглавил Эдуард Амелькин. Изменения в пятницу, 11 июня, уже отразили на сайте горадминистрации.

Эдуард Амелькин раньше руководил городским Дворцом имени Медведева в Бежицком районе Брянска. Также он –член общественного совета при главе города.

Эдуард Амелькин на данном посту сменил прежнего руководителя Владимира Севченкова. Он по собственному желанию ушел в отставку в марте этого года. Ведомством Севченков руководил в течение тридцати лет.

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