В Брянске добровольно покинул пост начальник управления культуры горадминистрации

Начальник управления культуры Брянской городской администрации Владимир Севченков добровольно покинул свой пост. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Начальник управления культуры Брянской городской администрации Владимир Севченков добровольно покинул свой пост. Заявление он подал 12 марта. В должности проработал 30 лет, сообщают в пресс-службе мэрии.

Владимира Ивановича наградили Почетной грамотой Брянской горадминистрации. Такой награды он удостоен за многолетний добросовестный труд по развитию культуры города.

Исполнять обязанности начальника управления культуры будет заместитель Владимира Ивановича - Людмила Ивановна Кучерова.

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