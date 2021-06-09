Лосиху Дашу из двора жилого дома поселка Мичуринский доставили в вольерный комплекс. Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Годовалую лосиху Дашу, несколько дней бродившую в жилом квартале поселка Мичуринский, доставили в один из вольерных комплексов Брянской области. Сейчас она под присмотром специалистов, сообщили в среду, 9 июня, в пресс-службе Брянского городского Совета. Пока животное адаптируется в новых условиях. После, в зависимости от ситуации, будут решать вопрос о том, чтобы выпустить ее в естественную среду обитания.

В транспортировке лосихи участвовали сотрудники Департамента природных ресурсов и экологии, регионального управления МЧС России по Брянской области ГУ МЧС России по Брянской области, ветеринарной станции Брянского района, заповедника «Брянский лес» и Брянского городского Совета.

Напомним, в Брянском районе в поселке Мичуринский во дворе жилого дома несколько дней жил лось. Очевидцы сфотографировали животное и опубликовали снимки в соцсетях в одной из групп. Люди убедительно просили спасти животное.

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