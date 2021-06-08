В Брянском районе во дворе жилого дома несколько дней живет лось. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

В Брянском районе в поселке Мичуринский во дворе жилого дома несколько дней живет лось. Очевидцы сфотографировали животное и опубликовали снимки в соцсетях в одной из групп. Люди просят помочь ему.

Очевидцы пишут, что лосей было два.

- Второго или спугнули и он убежал или не хочется думать, что произошло худшее, - пишет горожанка в комментариях. - А этот, видимо, растерян, обессилен. Его срочно в лесхоз нужно передать.

В комментариях местные жители возмущаются бездействию властей, также пишут о том, что в какие бы службы не обращались, в помощи получали отказ.

- Обращались во все службы, в том числе и в «Брянский лес», отказывают в помощи, -пишут в комментариях пользователи соцсетей. - Главный егерь приезжал и сказал, что нет возможности транспортировки! Мы уже не знаем, как помочь животному.

А в группе заповедника «Брянский лес» по поводу данной ситуации сказали, что этой проблемой уже занимается Департамент природопользования и экологии Брянской области.

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