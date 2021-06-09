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Политика9 июня 2021 15:50

Комитет по ЖКХ мэрии Брянска возглавил Владимир Тюканько

Он заменил Игоря Гинькина, которого признали виновным в смерти трех женщин после укусов собак
Марина АНТОНОВА
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В горадминистарции несколько новых назначений.

В горадминистарции несколько новых назначений.

Фото: Марина АНТОНОВА

Комитет по ЖКЖ Брянской городской администрации возглавил Владимир Тюканько. Его представили на новой должности на совещании в мэрии 8 июня.

Владимир Владимирович сменил на посту Игоря Гинькина. Бывший руководитель комитета уволился по собственному желанию, пока шло следствие по делу о смерти трех женщин в гаражах на Ново-Советской. Игоря Гинькина признали виновным в халатности, которая повлекла смерть людей. В суде установили, что он плохо организовал работу с бродячими собаками. Их стало много на улицах, животные не раз нападали на людей, три женщины после укусов погибли. Экс-чиновнику назначили три года условно.

Примечательно, что нынешний председатель комитета ЖКХ Владимир Тюканько уже занимал эту должность. В 2012 году он уволился после трагедии на "Самолете". В январе в канализационном коллекторе погиб полуторогодовалый малыш. Он провалился в яму вместе с коляской.

На том же совещании в мэрии представили и нового заместителя главы горадминистарции. Им стала Ольга Астахова, которая до этого руководила управлением федерального казначейства по Брянской области.

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