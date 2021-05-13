В Брянске экс-чиновника Гинькина осудили за гибель трех женщин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянске 13 мая Бежицкий районный суд приговорил экс-чиновника Игоря Гинькина за гибель трех женщин к трем годам лишения свободы условно. Ему также назначили испытательный срок и запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных органах. Также в пользу потерпевших с осужденного взыскали по 500 тысяч рублей морального вреда. Приговор в законную силу не вступил, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что чиновник с 2016 года не организовал должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию бездомных животных. Из-за этого в городе сложилась неблагоприятная обстановка, количество бездомных собак постоянно увеличивалось. Они неоднократно проявляли агрессию по отношению к людям.

В результате нападения бродячих собак 13 местных жителей получили телесные повреждения, трое от полученных травм скончались.

Напомним, что при этом подсудимый не признал свою вину. Приговор экс-чиновнику должны были огласить 29 апреля. Но подсудимый из-за болезни не смог присутствовать на судебном заседании. Поэтому его перенесли на 13 мая.

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