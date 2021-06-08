Лося из двора жилого дома поселка Мичуринский доставят в вольер для диких животных. Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

Несколько дней прожившего во дворе жилого дома лося в поселке Мичуринском Брянского района доставят в вольер для диких животных. Об этом «КП-Брянск» 8 июня сообщили в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области. Для этого привлекут ветеринара. Перед транспортировкой животное обездвижат из духового ружья. В ведомстве также подтвердили информацию о том, что местные службы отказывались решать данный вопрос.

Напомним, фото лося опубликовали очевидцы в соцсетях в одной из групп. Люди обеспокоены судьбой животного.

- Обращались во все службы, в том числе и в «Брянский лес», отказывают в помощи, -пишут в комментариях пользователи соцсетей. - Главный егерь приезжал и сказал, что нет возможности транспортировки! Мы уже не знаем, как помочь животному.

А в группе заповедника «Брянский лес» по поводу данной ситуации сказали, что этой проблемой уже занимается Департамент природопользования и экологии Брянской области.

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