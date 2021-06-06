В Брянске вандалы изуродовали уличный портрет Егора Летова

Фото: vk.com, сообщество "Брянский урбанист".

В Брянске неизвестные изуродовали коммуникационный шкаф с изображением поэта и музыканта Егора Летова. Об инциденте сообщили участники проекта «Брянский урбанист» в своем сетевом сообществе вечером 5 июня.

«Вот так. Было еще два тега, которые я замазал, а так Летов в полном разносе», - пожаловался автор поста.

Напомним, необычный арт-объект появился на улице Ульянова в Бежицком районе в августе прошлого года. За его изготовление отвечали местные урбанисты.

В 2020-м специалисты по городскому планированию изготовили еще четыре уличных портрета - Михаила Булгакова, Александра Белла, Николы Теслы и Александра Попова. Все они разместились в Бежицком районе. Как уточнял «Комсомольской правде» в Брянске» предводитель брянских урбанистов Егор Кондрашов, выбор места неслучаен. В Бежице проще согласовать запланированные работы.

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