В Брянске коммуникационный шкаф на Ульянова украсил портрет Егора Летова

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:25:02+03:00

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В Брянске коммуникационный шкаф на улице Ульянова украсил портрет музыканта Егора Летова. Рисунок нанесли с помощью волонтеров. Они договорились с владельцем шкафа, нашли художника, собрали деньги на воплощение своей идеи.

Фото: "Брянский урбанист".

Напомним, на днях на коммуникационном шкафу у остановки "Березка" в Бежице появился портрет писателя Михаила Булгакова. На очереди - портрет изобретателя Александра Попова.

Все рисунки покрывают антивандальным лаком. На него сложно нанести посторонние надписи или наклеить объявления.

В прошлом году на таких же шкафах появились портреты Александра Белла и Николы Теслы. Все работы выполнены на пожертвования горожан, пишут в группе "Брянский урбанист" в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU