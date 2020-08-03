В Брянске коммуникационный шкаф на Ульянова украсил портрет Егора Летова
В Брянске коммуникационный шкаф на улице Ульянова украсил портрет музыканта Егора Летова. Рисунок нанесли с помощью волонтеров. Они договорились с владельцем шкафа, нашли художника, собрали деньги на воплощение своей идеи.
Фото: "Брянский урбанист".
Напомним, на днях на коммуникационном шкафу у остановки "Березка" в Бежице появился портрет писателя Михаила Булгакова. На очереди - портрет изобретателя Александра Попова.
Все рисунки покрывают антивандальным лаком. На него сложно нанести посторонние надписи или наклеить объявления.
В прошлом году на таких же шкафах появились портреты Александра Белла и Николы Теслы. Все работы выполнены на пожертвования горожан, пишут в группе "Брянский урбанист" в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU