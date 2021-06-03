В Брянской области приемку прошли 36 пляжей

В Брянской области прошли приемку 36 пляжей из 45 имеющихся. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Татьяна Сенина.

Цифра актуальна на четверг, 3 июня.

Из принятых пляжей семь находятся в черте Брянска, остальные - в районах. На этих территориях официально открыли пляжный сезон 2021 года. На объектах заработали спасательные пункты. Их предварительно укомплектовали необходимым оборудованием и инвентарем.

- На оставшихся девяти пляжах, которые состоят на учете в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), проверки проведут в ближайшее время, - добавила представитель брянского Главка МЧС.

Напомним, в 2021-м в Брянской области зафиксировали уже два водных происшествия. Так, 30 мая в реке Ипуть в Суражском районе водолазы обнаружили тело 38-летнего мужчины. А 2 июня в Навлинском районе в Десне местные жители выловили 45-летнего утопленника. В причинах смерти обоих сейчас разбираются эксперты и следователи.

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