УМВД: стрелок в брянской Радице-Крыловке ранил двух подростков

В Брянске завели уголовное дело на устроившего стрельбу в несовершеннолетних. Фото: Иван ВИСЛОВ

Не одного, а двух подростков ранил стрелок в брянском поселке Радица-Крыловка днем 31 мая. Уточненную информацию по происшествию распространила пресс-служба регионального УМВД.

Стрелка правоохранители задержали. На него завели уголовное дело по статье «Хулиганство», максимальная санкция которой семь лет колонии. В настоящее время мужчина дает показания. Причины и обстоятельства ЧП установят полицейские.

Предварительно установили, что выстрелы житель поселка Рацица-Крыловка Бежицкого района Брянска произвел во время вспыхнувшего конфликта. Стрелял в дневное время из принадлежавшего ему зарегистрированного охотничьего ружья. Легкие ранения – стопы и плеча – получили подростки 17 и 15 лет.

– После оказания необходимой медицинской помощи несовершеннолетних отпустили с назначением лечения, – отмечают в полицейской пресс-службе.

Напомним, днем ранее «КП-Брянск» в региональном УМВД уточняли, то конфликт произошел на бытовой почве. Поругались соседи. А стрелял разъяренный брянец в землю.

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