Житель брянской Радицы-Крыловки пулей ранил подростка

Житель Радицы-Крыловка пулей ранил подростка. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Бежицком районе Брянска в поселке Радица-Крыловка мужчина пулей ранил подростка. Инцидент произошел днем в понедельник, 31 мая. Причиной стрельбы стал конфликт на бытовой почве между соседями, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе регионального УМВД. Он длится уже давно.

- В ходе ссоры мужчина выстрелил в землю, пуля отскочила и попала в несовершеннолетнего, - сообщили в брянской полиции. – Все живы. Сейчас по факту случившегося проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».