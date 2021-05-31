Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 мая 2021 1:00

Житель брянской Радицы-Крыловки пулей ранил подростка

Причиной стал бытовой конфликт
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Житель Радицы-Крыловка пулей ранил подростка.

Житель Радицы-Крыловка пулей ранил подростка.

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Бежицком районе Брянска в поселке Радица-Крыловка мужчина пулей ранил подростка. Инцидент произошел днем в понедельник, 31 мая. Причиной стрельбы стал конфликт на бытовой почве между соседями, рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе регионального УМВД. Он длится уже давно.

- В ходе ссоры мужчина выстрелил в землю, пуля отскочила и попала в несовершеннолетнего, - сообщили в брянской полиции. – Все живы. Сейчас по факту случившегося проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

КАРТИНА ДНЯ