На проблемных дорогах в брянской Володарке ускорили темпы работ

Четыре бригады вывел подрядчик на капремонт улиц Пушкина и Димитрова в Брянске после критики властей. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Четыре бригады вывел подрядчик на капремонт улиц Пушкина и Димитрова в Володарском районе Брянска, получив выговор от руководства города. Предпринятую мобилизацию ресурсов продемонстрировали во время комиссионного объезда, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Сейчас по улице Димитрова обустраивают пешеходную зону. Для этого ведут устройство основного – щебеночного – покрытия, устанавливают бордюры. На объекте также приступили к расширению проезжей части. Визитеров подрядчик заверил, что на следующей неделе темпы строительства еще ускорят. Это позволит войти в производственный график. Так, за ближайшие дни предполагается расширить дорогу на 1200 квадратных метров, и около тысячи «квадратов» тротуаров подготовить под асфальтирование.

В ближайшие дни закипит работа и на улице Пушкина. На данный момент там проложили около 50 метров ливневки – это чуть больше пяти процентов.

- В ходе работ подрядчик столкнулся с бесхозными коммуникациями, что притормозило работы, - поясняют в мэрии. - На следующей неделе на объект придут бригады, которые завершают строительство аналогичного объекта по улице Ульянова. Также на Пушкина начнут обустраивать тротуары.

Напомним, подрядчик подвергся критике властей из-за медленного ремонта дорог в Володарском районе. На момент проверки готовность улицы Пушкина составляла всего пять процентов, а Димитрова – один.

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