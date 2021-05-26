В Брянске подрядчика раскритиковали за медленный ремонт дорог в Володарском районе

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске подрядчика раскритиковали за медленный ремонт улиц в Володарском районе. Готовность улицы Пушкина составляет лишь пять процентов, улицы Димитрова - один процент. Муниципальные контракты на два объекта выиграло ООО "Дубровский водоканал", сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- На сегодняшний день мы видим крайне слабую организацию работ, учитывая, что объемы большие, предстоит строительство ливневки, - сказал мэр города Александр Макаров. - В таких условиях потеря времени недопустима.

На улицах в Володарском районе успели спилить деревья вдоль проезжей части для предстоящего ремонта. Фотографии опубликовали пользователи в соцсетях.

Чиновники отметили, что ямы на ремонтируемых дорогах нужно устранять в срок, а не "ставить стул в яму, как это было на улице Пушкина".

В Володарском районе организуют выездное совещание с профильными службами, чтобы на месте разобраться с причинами, которые тормозят работы.

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