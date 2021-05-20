В Брянске из-за работ в историческом здании на Калинина завели административное дело

Фото: Брянское региональное отделение ВООПИиК.

В Брянске из-за несогласованных работ в историческом здании на улице Калинина завели административное дело по статье "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации". Его материалы передали в Советский районный суд. Дела завели на должностное лицо, которое отвечает за проведение работ, рассказали "КП-Брянск" в управлении по охране и сохранению культурного наследия Брянской области.

Дом №42 недавно сменил собственника. Охранное обязательство на нового владельца пока не оформлено. Но продолжает действовать то, что выдали прежнему владельцу.

- Новый собственник обратился в управление за предметом охраны, - рассказывает начальник отдела охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения Ирина Кочетова. - Но закон он все-таки нарушил, так как начал работы без согласований. По нашему предписанию от 14 мая ремонтные работы пока приостановили.

Напомним, на проблему обратили внимание в брянском отделении ВООПИиК. По словам специалистов, воздействие атмосферных осадков, несомненно, скажется на техническом состоянии здания и приведет к утрате аутентичности. У дома исчезли некоторые элементы фасада.

Последние несколько лет здание стояло заброшенным. Но в него не могли пробраться посторонние. До революции дом принадлежал владельцу городской бани Карпу Тимофееву. После национализации в нем располагались типография, краеведческий музей и областная библиотека.

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