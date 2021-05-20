Историческому зданию в центре Брянска на улице Калинина грозит разрушение. Фото: Брянское региональное отделение ВООПИиК.

Историческому зданию в центре Брянска на улице Калинина,42 грозит разрушение. На нем демонтировали крышу. В результате пострадал фасад дома, который является объектом культурного наследия регионального значения.

- Находящемуся без кровли и по сегодняшний день дому грозит опасность, - сообщают в Брянском региональное отделение ВООПИиК. - Воздействие атмосферных осадков, несомненно, скажется на его техническом состоянии и приведёт к утрате аутентичности.

Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" направила письмо в Управление по охране и сохранению историко–культурного наследия Брянской области с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию и спасти старое здание от дальнейшего разрушения.

Напомним, здание, о кортом идет речь- угловой дом №42 по ул. Калинина. Он находится расположенный на перекрестке с улицей Пионерской. Домом до революции владел хозяин городской бани Карп Тимофеевич Тимофеев. В 1922 году здание перешло в муниципальную собственность. А в 1927 году здесь разместилась типография Отдела местного хозяйства. С 1934 по 1976 годы в этом здании работал Брянский краеведческий музей. А на протяжении шести лет, с 1944-го по 1950-й годы, в нескольких комнатах расположили Брянскую областную библиотеку.

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