Директор брянской школы: «Охранник есть, нужна мобильная тревожная кнопка»

Вход в обычную брянскую школу не оборудован автоматизированной системой или рамками металлоискателей. Фото: Марина АНТОНОВА

После стрельбы в школе в Казани брянские чиновники в сфере образования, силовики собираются на многочисленные совещания. «Закрыть, ужесточить, контролировать», - звучит из каждого угла. «Комсомолка» решила выяснить, как обстоят дела с безопасностью в школах Брянска. И можно ли предотвратить подобные трагедии.

За счет бюджета

Утро следующего дня после расстрела учеников казанской школы. Одна из школ в Советском районе Брянска. Провожаю сына на учебу, захожу внутрь. В коридор свободно проходят родители – все, как и раньше. У охранника спрашиваю, могу ли пройти к директору.

- Ее пока нет на месте, - отвечает он.

Остаюсь подождать директора в коридоре.

- Ну, что ты плачешь? – спрашивает охранник первоклашку. – Забыла что-то? Успокойся, ничего страшного, скоро звонок, поднимайся в класс.

В некоторых брянских школах запретили входить внутрь родителям. Встретить ребят можно только на улице. Обычно такая мера действует недолго. Когда шумиха уляжется, в школу вновь можно будет пройти довольно свободно.

В СМИ появляется информация об усилении пропускного режима в школах. Это предложение силовиков. Но нужно ли его усилить?

В школах Брянска, в отличии от той же казанской, где произошла трагедия, есть охранники. Деньги на них выделяют из бюджета уже второй год подряд. Раньше на безопасность собирали с родителей. А сейчас это запрещено.

- У нас есть охранник, – рассказывает директор школы. - Недавно заключили договор с новой организацией. Государственный контракт заключает каждая школа отдельно. Кстати, охраняет здание наш бывший ученик. Сначала он работал в другой школе, потом перевелся к нам. Живет недалеко.

Безопасность на бумаге

Школа по периметру обнесена забором. Но кого он остановит? Всегда есть лазы. Поэтому такое препятствие сможет преодолеть любой человек. Видеокамеры установлены и внутри, и снаружи. Они могут спасти от хулиганов ночью, помочь найти преступника. Но при стремительном нападении они вряд ли эффективны.

Это то, что считают барьером на входе в здание. Прокуратура выписывает представления – и требует, чтобы каждая школа была защищена таким образом от потенциальных налетчиков.

- Тревожная кнопка находится не на посту охраны, в нескольких метрах от него, - продолжает директор. – Однажды удалось проверить ее эффективность. Учитель перепутала тревожную кнопку со звонком на перемену. Через несколько минут в школу приехали бойцы ОМОНа. «Что случилось?» - спрашиваю. А они мне – «Это вы нам скажите». За ложный вызов предусмотрены штрафы, но на первый раз нас простили: лучше перепроверить, чем случится что-то непоправимое.

В ближайших планах школы – сделать переносной брелок, с которого можно будет нажать тревожную кнопку из любого места. Он будет находится у охранника.

Автоматизированных систем пока не будет

Некоторым ученикам в школе в Казани удалось спастись, так как изнутри закрыли кабинеты. Директор объявила по школьному радио, что на школу напали. Некоторые успели закрыться на ключ.

- Получается, в каждом кабинете должен находится дополнительный ключ, - говорит директор. – В начальном звене ключи есть у каждого учителя. А в средней и старшей школе педагоги переходят из кабинета в кабинет.

Дополнительный пропускной режим, может, и спасет школу от нежелательных посетителей. Но устанавливать рамки металлоискателей и турнекеты массово пока не собираются.

- Такая систему действует, например, в гимназии №7, - отмечает директор. - Но, насколько мне известно, ее установили за родительские деньги. В новых школах изначально система безопасности продумана. Такая есть в новой школе №71. Мы пока будем работать по-прежнему.

КСТАТИ

Брянские школы в ближайшее время ждут очередные проверки безопасности. В конце учебного года родителей ждут на собраниях. На них будут говорить о досуге детей.

- Уважаемые заместители глав по социальным вопросам, начальники отделов образования, мы просим вас еще раз обратить внимание на безопасность пребывания детей в образовательных организациях, - сказала на совещании в областном правительстве врио замгубернатора Татьяна Кулешова. - Обратите внимание на тех людей, кто охраняет образовательные учреждения, как обеспечен контроль доступа в образовательные учреждения, допускаются ли туда посторонние лица, кто эти посторонние лица, если они проходят в образовательную организацию, независимо от того, что это вуз, колледж, школа, детский сад!

От родителей просят усилить контроль за своими детьми: следить за их соцсетями, где и с кем они общаются, чем увлекаются в свободное время. А еще – по максимуму его у детей отобрать: отправить их в кружки и секции. Правда, летом большинство из них не работает.

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