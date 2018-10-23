Кто защищает брянских школьников и студентов?

23 Окт. 16:25 2018-10-23T17:21:57+03:00

Брянский государственный университет отнесли в объектам второй категории опасности по террористическим угрозам. Фото: Марина АНТОНОВА

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Страшная трагедия, произошедшая в Керчи 17 октября, потрясла всю страну. 18-летний Владислав Росляков в упор расстрелял студентов и преподавателей политехнического колледжа. Во время бойни 21 человек погиб, 55 получили ранения. По факту ЧП правоохранители завели уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, как подросток смог купить и пронести оружие в колледж, а психологам - что стало причиной такого поведения парня.

Генеральная прокуратура поручила провести проверки во всех образовательных учреждения страны. Правоохранители проверят охрану, контрольно-пропускной режим, оснащение видеонаблюдением, системой экстренного оповещения и в брянских детских садах, школах, техникумах и вузах.

Свою проверку устроили и корреспонденты «Комсомолки». Результаты получились любопытными.

К директору - по паспорту

Охранник в школе №59 пропускает посетителей только по паспорту. Фото: Мария ДЕДКОВА.

Понедельник. 9.30 утра. Во дворе школы №59 на проспекте Станке Димитрова тихо. У ребят идут занятия. Захожу в школу. На пороге меня встречает охранник, которому на вид лет 50:

- Здравствуйте! Вы к кому?

- Мне бы поговорить со Светланой… учительницей английского, мне по личному вопросу, - на ходу вспоминаю имя педагога.

- Сейчас урок. Преподаватель спустится к вам, ожидайте,- строгий охранник становится в коридоре и не дает мне пройти

Я послушно сажусь на лавочку у входа. С потолка на меня смотрит видеокамера. Пока никого нет, охранник листает журнал, разговаривает по телефону. А вот и еще одна посетительница.

- Здравствуйте! А вы куда? - спрашивает вахтер.

- К директору, - уверенно отвечает вошедшая женщина.

- Давайте паспорт, - протягивает руку охранник. Он переписывает данные в журнал и пропускает гостью.

Я прождала минут 40. Учитель ко мне так и не спустилась.

- Может, я поднимусь, - робко спрашиваю разрешения у охранника.

- Нет, - охранник загораживает мне проход. – Если учитель не спустилась, значит занята. Можете зайти в обеденный перерыв.

По периметру школы установлены видеокамеры. Фото: Мария ДЕДКОВА.

Так, с парадного входа охрана довольно строгая. А что с черного? Обхожу школу по периметру – везде жестяной забор. Ворота заперты. Зато сбоку в ограждении - огромная дыра, даже машина проезжает. И ее никто не охраняет…

- После трагедии в Керчи наша задача ужесточить уже существующий контроль, - говорит директор школы №59 Артем Потворов. – Мы планируем поставить шлагбаум, чтобы машины на территорию могли проезжать исключительно по пропускам. На входе у нас - охранник, по периметру и внутри школы стоят камеры. Учеников до выхода сопровождает учитель. Так что незнакомцам детей не отдадут. А еще мы нашли психолога, который уже занимается с ребятами.

Школу №59 окружает кованный забор. Фото: Мария ДЕДКОВА.

В техникуме встречают гардеробщицы

А как обстоят дела с безопасностью в техникуме? Понедельник, полдень. Иду в транспортный техникум на улице Бежицкой. Вокруг корпуса кованый железный забор. Открываю тяжелую калитку. Через центральный вход прохожу в главный корпус. Охранника нет на месте. На вахте только три гардеробщицы.

В техникуме охранника на месте не оказалось.

- Кто отвечает за безопасность в техникуме, знаете? – спрашиваю у них.

- Сейчас узнаем, - бойко отвечает подоспевший охранник, мужчина лет 45. Он набирает внутренний номер, но никто не поднимает трубку.

- А вы поднимитесь на второй этаж, там, в деканате, найдете, - показывает мне на лестницу охранник.

Паспорт никто у меня не спросил. На слово поверили, что журналист, даже удостоверение показать не просили.

Вокруг техникума - новый забор с воротами, калитками и шлагбаумом.Фото: Марина АНТОНОВА

Захожу в кабинет замдиректора по административно-хозяйственной работе и безопасности.

- В этом году мы переработали паспорта безопасности из-за того, что вступило в силу новое постановление правительства, - говорит замдиректора Михаил Гиндин. – Учебный корпус и общежитие оборудовали тревожными кнопками. По периметру общежития установили цифровые камеры. По правде, у нас их не хватает. Те, что сейчас стоят в техникуме, устарели, на новые денег пока не дают. Со следующего года на входе у нас появится турникет. Учебный корпус и общежитие будут охранять ЧОПовцы. После трагедии в Керчи в плане безопасности у нас принципиально ничего не изменилось: только усилилось дежурство, мы стали внимательнее проверять посетителей.

Система видеонаблюдения в Брянском транспортном техникуме устарела.Фото: Марина АНТОНОВА

В университет через эвакуационный выход

Ну уж в крупнейшем вузе региона БГУ имени академика Петровского безопасность студентов должна быть на высшем уровне. Два часа дня. Захожу в главный корпус с центрального входа. Меня встречают два парня в строгих костюмах.

- Вы к кому? - спрашивает один из них.

- К Петру Васильевичу, - строго отвечаю им.

- Договаривались? Он вас ждет? – не отстают ребята. - Есть документ с собой? Давайте вас запишем. Знаете куда идти?

- Да, на второй этаж, в ректорат, - говорю им, а сама пытаюсь вспомнить, взяла ли паспорт. Пошарив с минуту в сумке, достаю заветный документ.

Охранник посмотрел паспорт, записал только фамилию. Объяснил, куда идти. В холле за столом сидит дежурный – осмотрел меня, поздоровался на всякий случай.

- С этого года каждому учебному заведению в России присвоили категорию безопасности по террористическим угрозам, - рассказал начальник управления по общим вопросам и безопасности БГУ Петр Тарико. – Наш вуз отнесли к объектам второй категории опасности. Паспорт безопасности мы разработали на каждый наш корпус и общежития, и даже на здания, которые сейчас не используем. Документы согласовывают в Росгвардии, региональных управлениях ФСБ и МЧС. В наших корпусах установлены видеокамеры, на входе - пропускной режим. Кстати, в следующем году мы планируем ввести электронные пропуска.

Ограждения по периметру университета нет.Фото: Марина АНТОНОВА

По словам Петра Тарико, технические средства безопасности в вузе будут эффективно работать только вместе с психологической службой. Такая есть в университете. На днях психологи должны провести тест среди первокурсников и проверить их на склонность к экстремизму или терроризму.

- Главное, студентов занять чем-то и не оставлять их без дела, - считает Петр Тарико. – У нас, например, помимо учебы, постоянно проходят творческие конкурсы для ребят.

После беседы иду прогуляться по университету. Пятеро студентов убирают листву во внутреннем дворе. Черный вход в главный корпус открыт, за ним никто не присматривает. Забора вокруг главного здания нет, и я, минуя охранников, без проблем выхожу на улицу…

В БГУ оказался открытым эвакуационный выход.Фото: Марина АНТОНОВА

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Любую систему безопасности можно обойти

Елена ЛИТВЯКОВА, уполномоченный по правам ребенка в Брянской области:

- На мой взгляд, ни одна пропускная система не сможет уберечь наши школы, техникумы и вузы от подобных трагедий. Потому что любую систему безопасности можно обойти, если захотеть. С детьми должен постоянно заниматься психолог. Но к каждому ученику специалиста не приставишь. Поэтому, воспитание – это, в первую очередь, дело родителей. Докопаться до проблем подростка и решить их должны в семье. После керченской трагедии мы организуем в школах и других учебных заведениях родительские собрания. На них еще раз акцентируем внимание матерей и отцов на том, чтобы они больше времени посвящали своим детям. Главное, любить ребенка и показывать ему это.

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