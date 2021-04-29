В Брянской области 29 апреля началось судебное рассмотрение уголовного дела подпольных букмекеров

В результате незаконной игорной деятельности организованная группа в целом получила более 63 миллиардов рублей дохода. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

Бежицкий районный суд города Брянска в четверг, 29 апреля, рассмотрел уголовное дело, заведенное по факту незаконной организации азартных игр в интернете. В результате ходатайство о повторном направлении дела на дополнительное расследование отклонили. Уголовное дело по существу рассмотрят уже 24 мая, рассказали в СУ СК России по Брянской области.

Напомним, по версии следствия, с октября 2014 по май 2019 годов три брянских жителя разработали компьютерную программу для проведения азартных игр на сайте 1иксбет. Деятельность осуществляли без лицензии налоговой службы. Сейчас трое фигурантов уголовного дела находятся в международном розыске. Также по делу проходит 39-летняя местная жительница, в отношении которой уголовное дело выделили в отдельное производство.

– Обвиняемая осуществляла прием наличных средств с последующим их зачислением на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на указанном интернет-сайте, обеспечивая возможность делать ставки на спортивные события и играть в иные азартные игры, – пояснили в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. – В результате незаконной игорной деятельности организованная группа в целом получила более 63 миллиардов рублей дохода.

Полученные деньги организаторы преступного бизнеса перевели на счета за пределы Российской Федерации и впоследствии распределили между собой. Следователи провели обыски, изъяли компьютерную технику и другие вещи. На недвижимое имущество на сумму более 1,5 миллиарда рублей наложили арест. Преступление выявили сотрудники ФНС России при взаимодействии с ФСБ и МВД.

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