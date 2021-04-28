В Брянске опубликовали праздничную программу Дня Победы-2021

Из массовых мероприятий в 2021-м оставили только торжественный марш по проспекту Ленина и фейерверк. Фото: Марина АНТОНОВА

В 2021 году празднование Дня Победы в Брянске из-за пандемии коронавирусной инфекции пройдет в усеченном формате. Из массовых событий оставили только торжественный марш по проспекту Ленина, легкоатлетическую эстафету «Дорогами памяти» и фейерверк. Полную праздничную афишу обнародовала пресс-служба горадминистрации.

Основные мероприятия пройдут в Брянске 8-9 мая. Так, накануне праздника откроют традиционную Всероссийскую патриотическую акцию «Вахта памяти». В этот же день проведут легкоатлетический пробег «Памяти павших будем достойны». Он завершится возложением цветов к стеле на площади Воинской славы.

Аналогичным возложением к воинским мемориалам и памятникам откроется и непосредственный праздник 9 мая. Дальше в программе – в 10.00 – торжественный марш. В нем поучаствуют личный состав воинских частей и подразделений Брянского гарнизона, воспитанники кадетских корпусов и «Юнармии».

В 11.00 стартует 76-я легкоатлетическая эстафета «Дорогами памяти». В полдень – небольшие концертные выступления творческих коллективов в городских дворах в рамках акции «#ПоёмДвором».

В 15.00 во всех Домах и Дворцах культуры города организуют концертные программы под общим названием «Этот День Победы». Как подчеркивают в мэрии, их проведут с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора.

А вот от народных гуляний в городских парках в этом году отказались. Зато в каждом выступят городские творческие коллективы. Там же в 17.00 стартует проект «РиоРита — радость Победы», который включает в себя танцевальный флешмоб.

Завершится День Победы праздничным салютом. Он начнется в 22.30 на Кургане Бессмертия.

Что запланировано в Брянске на день Победы 2021 в онлайн-режиме и предпраздничные дни, читайте в предыдущем материале «КП» по ссылке.

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