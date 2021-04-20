День Победы в Брянске-2021: программа мероприятий

В День Победы в Брянске пройдет парад. Фото: Марина АНТОНОВА

День Победы-2021 в Брянске пройдет в усеченном формате. Проведут только те мероприятия, которые не принесут вред здоровью людей. Из массовых событий оставили только торжественный марш по проспекту Ленина и праздничный салют на Кургане Бессмертия. Остальные мероприятия проведут либо онлайн, либо в более камерном формате.

День Победы в Брянске-2021, 9 Мая:

- возложение цветов и венков к воинским мемориалам;

- торжественный марш с участием личного состава воинских частей Брянского гарнизона, кадетов, юнармейцев;

- праздничные акции и концерты в домах культуры, экскурсии в музеях;

- концерты и парады юнармейцев во дворах, где живут ветераны;

- 22.30 - праздничный фейерверк.

Акции перед 9 Мая:

- 26 апреля - «Георгиевская ленточка»;

- 7 мая - закладка сада памяти около ТЦ «Дубрава»;

- 8 мая - старт «Вахты памяти»;

- 7 и 8 мая - молодежная акция «Никто не забыт и ничто не забыто».

Онлайн акции:

- «Окна Победы» - оформление окон домов рисунками;

- «Поём двором» - исполнение военных песен.

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