День Победы в Брянске-2021: программа мероприятий

В День Победы в Брянске пройдет парад.
Фото: Марина АНТОНОВА
День Победы-2021 в Брянске пройдет в усеченном формате. Проведут только те мероприятия, которые не принесут вред здоровью людей. Из массовых событий оставили только торжественный марш по проспекту Ленина и праздничный салют на Кургане Бессмертия. Остальные мероприятия проведут либо онлайн, либо в более камерном формате.
День Победы в Брянске-2021, 9 Мая:
- возложение цветов и венков к воинским мемориалам;
- торжественный марш с участием личного состава воинских частей Брянского гарнизона, кадетов, юнармейцев;
- праздничные акции и концерты в домах культуры, экскурсии в музеях;
- концерты и парады юнармейцев во дворах, где живут ветераны;
- 22.30 - праздничный фейерверк.
Акции перед 9 Мая:
- 26 апреля - «Георгиевская ленточка»;
- 7 мая - закладка сада памяти около ТЦ «Дубрава»;
- 8 мая - старт «Вахты памяти»;
- 7 и 8 мая - молодежная акция «Никто не забыт и ничто не забыто».
Онлайн акции:
- «Окна Победы» - оформление окон домов рисунками;
- «Поём двором» - исполнение военных песен.
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