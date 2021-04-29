«Езжу в маршрутках, обстановку знаю»: главный брянский санитарный врач о масках в общественном транспорте

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова ответила на критику в свой адрес. По мнению горожан, коронавирусные ограничения соблюдают не везде и не всегда. Какие-то массовые мероприятия проводят, другие запрещают. В общественном транспорте всегда много пассажиров. Социальную дистанцию никто не соблюдает, маски носят не все. Хотя где-то можно нарваться на штраф за несоблюдение противоэпидемиологических правил.

- Должна разочаровать тех, кто доказывает, что я не пользуюсь общественным транспортом, - сказала Людмила Трапезникова «Брянским новостям». - Езжу и в маршрутках, и в автобусах − №1, №22, №27. Обстановку знаю. Напоминаю, что по нашей рекомендации сейчас усилена дезинфекция как транспорта, так и остановок.

По словам главного брянского санитарного врача, мотопробег запретили из-за того, что это не контролируемое мероприятие. Оно может собрать большое число зрителей. А субботники хорошо организованы. Есть люди, которые несут ответственность за их проведение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».