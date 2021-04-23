«Мотопробегу – нет!»: брянским байкерам не разрешили открыть сезон из-за ковида

Фото: vk.com, сообщество "Открытие-закрытие Мотосезона | Брянск".

В 2021-м брянские байкеры не смогут открыть мотосезон традиционным пробегом. Провести его запретило региональное управление Роспотребнадзора. Отказ обосновали «текущей эпидемиологической обстановкой с новой коронавирусной инфекцией». При этом пандемия не помеха другим массовым мероприятиям в городе и области.

Организаторы запланированного мотопробега получили письмо из Роспотребнадзора 21 апреля. Из него следует, что ведомство не согласовало прохождение колонны по улицам города в субботу, 24 апреля.

«Мы сделали все возможное, что было в наших силах для проведения мероприятия!» – посетовали в своем сетевом сообществе байкеры. И добавили, что планируют отправиться на аналогичные торжества в соседние области, где мотопробеги не запретили – к примеру, города Киров, Десногорск, Смоленск, Калуга.

Ситуацию активно обсуждают пользователи в комментариях. Большинство не согласны с решением главного санитарного врача региона Людмилы Трапезниковой. И недоумевают: почему в регионе одни массовые мероприятия разрешают, а другие – причем, в большей степени безопасные – нет. Так, к примеру, мотоциклисты припомнили, что в феврале эпидобстановка не помешала организовать брянский этап «Лыжни России» на Кургане Бессмертия, где участниками были три тысячи человек! Байкеров же на мотопробег собралось бы меньше 250. И все были бы в мотошлемах!

«Стадионные концерты корона не берет, а 250 человек на мотоциклах на улице надо поберечь!» - пишет Роман Красильников.

«Но парад 9 мая состоится, массовые гуляния на Кургане тоже!» - замечает Олег Рудаков.

«Пусть парад тоже не проводят. А то вторая репетиция была… Обидно до слез», - пожалеет Марина Болтнева.

Действительно, на днях анонсировалось, что в Брянске по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне организуют Парад. В нем поучаствуют около тысячи человек – военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и правоохранительных структур, спасатели, а также будущие защитники Родины. Репетиции Парада стартовали 15 апреля в Центральном парке культуры и отдыха на Кургане Бессмертия.

Также текущая ситуация с ковид-19 не мешает общеобластному субботнику и культурно-массовым мероприятиям – например, «Библионочи». Оба запланированы на 24 апреля.

Кстати, в 2021-м из-за пандемии отменили масленичные гуляния. Тогда намекали, что сделано это ради проведения Пасхи и Радоницы в мае. Однако решение по этим двум праздникам в регионе до сих пор не принято. Между тем, в общественном транспорте Брянска по громкой связи пассажиров призывают воздержаться от участия в празднованиях 2-го и 11 числа. Свидетелем тому стал корреспондент «Комсомольской правды».

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